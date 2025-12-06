Heart Christmas Bibliothèque Assia Djebar Paris

Heart Christmas Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 6 décembre 2025.

Comme chaque

année, la bibliothèque Assia Djebar vous invite à une journée dédiée à la

Romance.

Que ce soit

dans les romans ou les films de comédies romantiques, Noël est un moment

propice pour parler d’amour.

Cette année

nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l’amour à Noël.

10h30-12h30 – Atelier d’écriture : venez écrire votre histoire d’amour de Noël vécue ou inventée – Ateliers créatifs 100% love

14h-18h – La bloggeuse

Elodie (Hellodees_books) proposera les Romances de Noël qui l’ont marquée – Rencontre d’autrices et d’auteurs et tables rondes – Grand quizz : des cadeaux 100% love à gagner

La librairie

Fox Garden sera présente l’après-midi pour une vente de livres.

5e journée de la Romance, spéciale Romance de Noël

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis