Heart Christmas Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 6 décembre 2025.
Comme chaque
année, la bibliothèque Assia Djebar vous invite à une journée dédiée à la
Romance.
Que ce soit
dans les romans ou les films de comédies romantiques, Noël est un moment
propice pour parler d’amour.
Cette année
nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l’amour à Noël.
- 10h30-12h30 – Atelier d’écriture : venez écrire votre histoire d’amour de Noël vécue ou inventée – Ateliers créatifs 100% love
- 14h-18h – La bloggeuse
Elodie (Hellodees_books) proposera les Romances de Noël qui l’ont marquée – Rencontre d’autrices et d’auteurs et tables rondes – Grand quizz : des cadeaux 100% love à gagner
La librairie
Fox Garden sera présente l’après-midi pour une vente de livres.
5e journée de la Romance, spéciale Romance de Noël
Le samedi 06 décembre 2025
de 10h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis