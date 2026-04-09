Heartless Club fête ses 8 ans à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris
Heartless Club fête ses 8 ans à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 25 avril 2026.
HRTLSS fête ses 8 ans et investit pour la première fois La Machine du Moulin Rouge. Une soirée qui s’annonce légendaire avec des sets électriques aux sonorités Hip-Hop, Afro, RNB, House, Arabic Baile funk, Shatta.
Événement dans notre salle du Central.
Venez fêtez la soirée d’anniversaire du collectif Heartless Club avec un line-up curaté entre hip-hop, shatta et rnb à La Machine ce vendredi 24 avril !
Le vendredi 24 avril 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 16 à 23 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T02:55:00+02:00
fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T23:55:00+02:00_2026-04-24T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
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