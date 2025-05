Heathers, la comédie musicale – Le Diapason – Université de Rennes Rennes, 27 mai 2025, Rennes.

Heathers, la comédie musicale Le Diapason – Université de Rennes Rennes 27 et 28 mai Gratuit

Fruit d’une année de travail passionné, ce spectacle vous est présenté par La Fabuleuse, une troupe d’étudiants de tous horizons et de tous niveaux

### **HEATHER**

### Comédie musicale par La Fabuleuse

_**⚠️Déconseillé aux moins de 16 ans.**_

Fruit d’une année de travail passionné, ce spectacle vous est présenté par La Fabuleuse, une troupe d’étudiants de tous horizons et de tous niveaux. Réunis par l’envie de créer, jouer et faire vibrer, nous avons uni nos talents (sur scène comme en coulisses) pour donner vie à ce projet.

Bienvenue à Coligny, là où la popularité est une arme, les sourires cachent des lames, et où trois filles nommées Esther règnent sans partage.

Dans cet univers impitoyable, Veronica, une élève brillante mais effacée, voit une chance de grimper l’échelle sociale… mais à quel prix ? Sa rencontre avec JD, un garçon insaisissable au charme troublant, dont la noirceur tapie sous le sourire va peu à peu l’entraîner dans une descente aussi enivrante que destructrice.

Une comédie musicale mordante sur le lycée, la popularité, et le chaos adolescent à ne pas manquer !

⚠️ Ce spectacle comporte de nombreux trigger warning et sujets sensibles.

**► Mardi 27 et mercredi 28 mai à 20h30**

**Gratuit • Comédie musicale**

> [**Réservation**](https://www.helloasso.com/associations/la-fabuleuse/evenements/heathers-la-comedie-musicale)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-28T22:30:00.000+02:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.helloasso.com/associations/la-fabuleuse/evenements/heathers-la-comedie-musicale

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien