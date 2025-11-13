Heava Pré Rouge Ruffey-sur-Seille

HEAVA est un quatuor franco-canadien de rock alternatif aux sonorités éclectiques influencées par les années 90-00 (Radiohead, Pearl Jam, The Cure…).

Formé en 2023, HEAVA est né de la rencontre d’Alex Lamy et Fred Distel, rejoints en 2024 par Aurel Doubliez et Chris J. Godwin fraîchement arrivé de Toronto.L’alchimie est immédiate entre ces quatre musiciens bien décidés à partager leur univers sur scène !

Heava distille un rock atmosphérique aux riffs fiévreux et aux mélodies envoûtantes qui savent faire bouger les têtes !

Sur place buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites..), parking. .

Pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

