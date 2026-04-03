HEAVY LUNGS CHEST L’Astrolabe Orleans
HEAVY LUNGS CHEST L’Astrolabe Orleans jeudi 9 avril 2026.
HEAVY LUNGS CHEST Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45
À voir aussi à Orleans (45)
- Lecture musicale avec Sarah Jalabert aux Trois Maillets, Orléans, Les Trois Maillets Monument Historique., Orléans 12 avril 2026
- Lecture musicale avec Sarah Jalabert aux Trois Maillets – 12 avril, Les Trois Maillets Monument Historique., Orléans 12 avril 2026
- Stage Archi Ludique Orléans 14 avril 2026
- Dans la fabrique des rêves, Musée des Beaux Arts, Orléans 15 avril 2026
- ORLEANS LOIRET BASKET / HYERES-TOULON ARENA D’ORLEANS Orleans 17 avril 2026