HEAVY LUNGS – L’AUTRE CANAL Nancy

HEAVY LUNGS Début : 2026-04-08 à 20:30. Tarif : – euros.

L’AUTRE CANAL PRÉSENTE : HEAVY LUNGSavy Lungs sont sur une trajectoire de destruction sonore sans relâche. L’année 2025 marque l’arrivée tonitruante de leur très attendu deuxième album, “Caviar”. Le groupe s’est forgé une réputation sans concession grâce à l’intensité brute de ses concerts, connus pour être moites, cathartiques et explosifs. Un arsenal lourd d’artillerie sonore. Une série de délices furieux. Ils ont partagé la scène avec leurs frères de sang de longue date IDLES, Oh Sees, Metz, causant au passage des acouphènes irréversibles. Ils sont réputés pour être un groupe bruyant venu de Bristol. Heavy Lungs ont désormais rejoint les rangs de FatCat Records pour proposer un somptueux buffet de 11 morceaux épicés, avec une telle saveur de rejouabilité que vous voudrez desserrer votre ceinture pour en reprendre. Oubliez les petites portions : voici “Caviar”.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54