Heavy Motors Square Dom Bedos Bordeaux samedi 4 octobre 2025.

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T20:30:00 – 2025-10-04T21:20:00

Fin : 2025-10-04T20:30:00 – 2025-10-04T21:20:00

Tuning acrobatique

On a tous·tes besoin d’une Société Protectrice De Petites Idées près de chez soi. Si on n’habite pas la Bretagne où elle est implantée, la SPPI se déplace en voiturette, presque réparée, avec des acrobaties presque réussies, trois danseur·euses presque synchrones et des effets spéciaux presque impressionnants. Heavy Motors met beaucoup d’énergie, de générosité, de danse, de musique et d’absurdité pour se rapprocher le plus possible d’une convention de Tuning ou d’un gala de GRS. À vous de juger !

Square Dom Bedos Square Dom Bedos, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

