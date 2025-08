Heavy Wild SUPERSONIC Paris

Heavy Wild SUPERSONIC Paris jeudi 9 octobre 2025.

HEAVY WILD (22h00)

(Alt rock – Londres, UK)

heavy wild est un projet de rock lo-fi basé à Londres, qui mélange le grit post-punk avec des atmopshères shoegaze et des chansons chargées d’émotion. Formé en 2022, le groupe s’est rapidement construit une réputation pour son son brut et analogique et son style lyrique sombre et introspectif.

Leur premier EP, Death Dreams (2025), explore les thèmes de la déconnexion, de la perte et de la lutte, à travers des guitares superposées, des synthés désaccordés et une intensité vocale meurtrie. Comparé à des groupes comme The Jesus & Marcy Chain, Arcade fire et des contemporains plus récents comme Wunderhorse, Heavy Wild combine profondeur atmosphérique et confrontation, ce qui leur a valu le soutien de groupes comme Clash, Notion, So Young, The Line of Best Fit, Earmilk et bien d’autres encore.

Après une première tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni en février et mars, le groupe a depuis célébré la sortie de son premier EP avec deux têtes d’affiche à New York et un concert à guichets fermés à Londres. De plus en plus présents sur la scène alternative britannique, les heavy wild s’imposent comme une nouvelle force à suivre.

Les 3 influences : Jesus & Mary Chain, Joy Division, Velvet Underground

https://open.spotify.com/…/artist/6dxRf5XUwYZ12ecawKxuJ0

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=K_MVMpkH4BA

Jeudi 9 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Si vous êtes fan de… Jesus & Mary Chain, DIIV & The Horrors.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

