HÉBÉ! #05 – Château de Nahuque Mont-de-Marsan, 6 juin 2025

Landes

HÉBÉ! #05 Château de Nahuque Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

La cinquième édition du festival féministe HÉBÉ! aura pour thématique la colère . Au programme concerts, ateliers créatifs et politiques, conversations, rencontres littéraires, marché de créatrices, vide dressing, tatouages et autres réjouissances !

Le festival est entièrement gratuit mais on vous propose de participer à prix libre (en don) si vous le pouvez afin de lui permettre d’exister ) .

Château de Nahuque Avenue de Villeneuve

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 18 86 53

