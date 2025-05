HEC Challenge + Afrique : Entrepreneuriat & Ikigai – Comment inventer l’activité qui vous ressemble ? – HEC Paris Jouy-en-Josas, 27 mai 2025, Jouy-en-Josas.

Vous souhaitez créer une activité qui vous ressemble vraiment ?

Participez à notre prochain webinaire organisé dans le cadre du programme HEC Challenge + Afrique : Entrepreneuriat & Ikigai – Comment inventer l’activité qui vous ressemble ?

Nous vous donnons rendez-vous pour une session inspirante animée par des experts de l’entrepreneuriat chez HEC Paris et des entrepreneurs engagés qui ont aligné passion, sens et impact :

Intervenants :

Talibi HAIDRA – Co-directeur académique HEC Challenge+, CEO de S3I Group et Alumni

N. Fatou DIENG – Certifiée HEC Challenge+ Afrique, co-fondatrice de MAKET et fondatrice de YPS

Etienne KRIEGER – Professeur affilié HEC Paris, co-directeur académique HEC Challenge+ Afrique

Au programme :

Témoignages d’entrepreneurs ayant construit une activité alignée avec leur ikigai

Échanges interactifs sur les clés de la réussite entrepreneuriale

Session Q/R pour poser vos questions et en savoir plus sur le programme HEC Challenge+

Un moment pour prendre du recul, vous reconnecter à vos motivations profondes et explorer comment transformer votre vision en réalité entrepreneuriale.

Ne manquez pas cette opportunité unique !

https://hec-fr.zoom.us/webinar/register/WN_u_hnl7-WSFKWR3P54QCTsw#/registration

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines