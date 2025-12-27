HEC Companionship for a Purposeful Career Program HEC Alumni Paris Mercredi 14 janvier 2026, 22h00 sur inscription

Et si un étudiant en dernière année, avec qui vous n’avez aucun lien hiérarchique, était à vos côtés pour vous challenger dans votre posture managériale et les questions que vous vous posez aujourd’hui quant à votre carrière ? Et si vous pouviez, vous aussi, aider ce jeune à faire face aux questions qu’il se pose et à trouver ses propres réponses, découvrant par la même occasion son « Purposeful Leadership » ? Et si vous faisiez ainsi, à deux, un pas de plus pour bâtir ou consolider une carrière épanouissante ?

C’est la démarche du Compagnonnage Eotekum®, expérimentée par Hubert de Boisredon (H.86) et Louis Faure (H.17) depuis plus de sept ans : un levier original de déploiement du “Purposeful Leadership” fondé sur un accompagnement réciproque et gratuit entre personnes différentes pour s’aider à agir avec plus de courage et de cohérence.

En 2026, le Purpose Center de l’institut “Sustainability & Organizations” d’HEC Paris et l’association HEC Alumni poursuivent leur partenariat avec Eotekum, le cabinet fondé par Hubert de Boisredon et Louis Faure, pour accompagner le 5ème cohorte de 60 binômes d’étudiants et d’alumni à faire l’expérience d’un « compagnonnage intergénérationnel ». Le but premier de ce programme est de former les étudiants au « Purposeful Leadership », mais aussi d’offrir aux alumni un espace de recul unique et inspirant qui est de nature à les mettre en mouvement, d’une manière nouvelle, dans leur vie professionnelle.

Cette année, le programme est animé par deux coachs et facilitateurs professionnels : Maïwenn Favetto Bon (H.93), qui a participé pendant 3 ans consécutives en tant qu’alumna, et Louis Faure (H.17).

Concrètement :

Un parcours sur 3 mois (de mi-janvier à mi-avril 2026).

60 binômes étudiants/alumni formés à la suite d’un process de matching online.

3h de briefing entre alumni en amont (et 9h de cours côté étudiants).

3x2h de session/formation au Purposeful Leadership et au Compagnonnage avec étudiants comme alumni, en deux promos de 30 binômes.

Des échanges réguliers à deux avec votre étudiant-compagnon sur cette période.

Une méthodologie innovante conçue par Louis Faure (H.17) et Hubert de Boisredon (H.86) à partir de leur propre expérience de Compagnonnage intergénérationnel et l’accompagnement de plus de 170 binômes avec Eotekum.

Des apports académiques de pointe du « Purpose Center » de l’Institut Sustainability & Organizations d’HEC (S&O) délivrés par le Pr. Rodolphe Durand.

Le programme de formation s’effectue en anglais et de préférence en présentiel, mais il est possible de participer aux temps de session/formation/briefing en remote.

Il est destiné aux Alumni ayant au minimum 5 années d’expérience professionnelle

Agenda

14 janvier 2026 : Clôture des candidatures pour participer au programme

Briefing des alumni : soit en présentiel à Paris le 14 janvier de 18h30 à 21h, soit en distanciel le 15 janvier de 18h30 à 20h

29 janvier (19h30-21h30) : Lancement du programme de compagnonnage en présence des 60 binômes d’alumni et d’étudiants chez HEC Alumni

Une troisième soirée début mars 2026 à Paris (19h30-21h30) : Soirée de formation avec alumni et étudiants pour accompagner les binômes à aller plus loin dans leur « compagnonnage », en sous-groupes de 30 binômes. Soit le mercredi 4 mars soit le jeudi 5 mars, selon l’étudiant avec lequel vous serez matché.

Une quatrième et dernière soirée en avril 2026 à Paris (19h30-21h30) : Soirée de clôture avec alumni et étudiants afin de relire l’expérience vécue et de prendre de la hauteur par des apports du Purpose Center, Center, en sous-groupes de 30 binômes. Soit le mardi 7 avril soit le mardi 14 avril, selon l’étudiant avec lequel vous serez matché.

Rejoignez la promo 2026 pour vivre cette expérience unique de faire grandir votre “Purposeful Leadership” par le compagnonnage, et contribuer également ainsi à la mission d’impact portée par l’Ecole.

Pour vous inscrire, il suffit de prendre un billet gratuit pour cet évènement, et vous serez recontacté les jours suivants par Louis Faure via email.

Verbatim :

Benoît (H.95)

« Entrer en compagnonnage avec un étudiant inconnu, c’est accepter de faire confiance, de lâcher prise, d’oser apparaître vulnérable et de se laisser déplacer par le regard bienveillant mais exigeant d’un autre. J’y ai puisé l’inspiration d’une mission de vie plus large et plus impactante, et le bonheur de rencontrer une belle personne dans un échange profond et vrai entre pairs. »

Anne-Sophie (H.97)

“Companionship, or reciprocal mentoring, gave me the opportunity to take a step back and share about life and career choices. Knowing how to make consistent and purposeful decisions is essential at every stage of life. Open intergenerational dialogue and respectful maieutic help everyone find their way.”

