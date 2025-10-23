HEC Jazz Club – Première rencontre de la saison HEC Alumni Paris

HEC Jazz Club – Première rencontre de la saison

Jeudi 23 octobre 2025, à 19h

En présentiel : 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, France

Le club reprend le rythme avec la formation d’un nouveau bureau et une belle envie de faire swinguer la communauté HEC autour de la musique et du partage.

Cette première rencontre sera l’occasion de nous retrouver, d’accorder nos instruments et nos idées. Nous vous présenterons le nouveau bureau et la vision qui nous anime, avant de partager les résultats du sondage qui a permis de recueillir vos envies, vos inspirations et vos suggestions pour faire vivre le club à votre image. Ensemble, nous tracerons notre feuille de route pour les prochains mois : concerts, jam sessions, rencontres et peut-être même quelques projets fous à inventer collectivement.

Et comme toute bonne soirée jazz mérite sa scène, nous terminerons cette rencontre par une jam session et de belles vibrations, ce sera le moment d’improviser, d’écouter, et de se laisser porter.

Nous finirons la soirée par un moment de convivialité.

C’est le moment idéal pour rejoindre l’aventure dès sa première note.

Venez avec vos instruments, votre enthousiasme, ou simplement votre curiosité — on s’occupe du reste.

