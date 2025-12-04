HEC Marine – PONANT – Géopolitique de l’Antarctique – 11 décembre 2025 – BCG Auditorium BCG Paris Jeudi 11 décembre, 19h00 sur inscription

HEC Alumni Marine – PONANT – Géopolitique de l’Antarctique – 11 décembre 2025 – BCG

Vous êtes convié(e) pour un événement exclusif

dédié aux Alumni HEC Marine !

Le jeudi 11 décembre 2025 à 19h00, PONANT EXPLORATIONS vous invite à l’Auditorium du Boston Consulting Group pour partager un moment unique.

Au programme de cette soirée :

Plongée au cœur de l’univers PONANT EXPLORATIONS

Découvrez les dernières actualités de la compagnie et ses ambitions pour les années à venir avec Benoît-Étienne Domenget, Président de PONANT EXPLORATIONS GROUP.

Conférence exclusive

« Antarctique, terre de paix et de science. Oui mais, jusqu’à quand ? »

par Laurent Mayet, Président du think tank Le Cercle Polaire, ancien représentant spécial pour les questions polaires et coordinateur interministériel de la stratégie nationale sur l’Arctique au ministère des Affaires étrangères.

Une immersion captivante au cœur des enjeux géopolitiques, environnementaux et stratégiques de l’Antarctique.

Cocktail dînatoire

Prolongez cette parenthèse inspirante autour d’un cocktail dînatoire convivial,

et profitez d’un moment privilégié d’échanges avec nos équipes et les intervenants.

Jeudi 11 décembre 2025 à 19h00

Auditorium du Boston Consulting Group

75 avenue de la Grande Armée, Paris 16ème

Le nombre de places étant très limité,

nous vous invitons à confirmer votre présence au plus vite.

En validant votre participation, vous acceptez que vos coordonnées puissent être partagées avec PONANT EXPLORATIONS GROUP, dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel.

Auditorium BCG 75 avenue de la Grande Armée 75016 PARIS Chaillot Paris 75116 Paris