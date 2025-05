HEC Paris Alumni Stammtisch Genève – CitizenM Genève Genève, 27 mai 2025, Genève.

Chers Alumni HEC de Genève et de la région Suisse Romande,

Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain « HEC Paris Alumni Stammtisch », ou afterwork qui se déroulera Mardi prochain

le 27 Mai 2025

au CitizenM, Rue de la Rôtisserie 31-33

1204 Geneva

de 18h30 à 20h30.

Vous pourrez bénéficier du « Forfait d’une heure » proposé par CitizenM, au prix de 29,00 CHF/personne entre 18h30 et 19h30 (paiement individuel à l’arrivée).

Durant cette période, vous pourrez profiter de quelques boissons (bière, vin, minérales, à noter que les cocktails sont exclus) et d’un assortiment de finger food (pizza, plateau de fromages et « Flammenküche ») sur un format tout inclus. Après 19h30, toute consommation supplémentaire sera payée à l’unité.

Rejoignez-nous pour notre « HEC Stammtisch alumni» mensuel dans un cadre informel pour partager de bons souvenirs et faire du bon réseautage, découvrir qui fait quoi et rencontrer de nouveaux membres.

Pour des raisons de planification, nous vous remercions de vous inscrire à cet événement en suivant le lien ci-dessous

Nous nous réjouissons de vous retrouver autour d’un verre.

Olivier et Pierre

