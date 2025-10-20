HEC Paris Jouy-en-Josas

HEC Paris Jouy-en-Josas lundi 20 octobre 2025.

HEC Paris Jouy-en-Josas Lundi 20 octobre, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-20T15:15:00.000+02:00

1

https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/does-consumer-privacy-protection-always-hurt-companies-evidence-apple-s-app-tracking-transparency-policy

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines