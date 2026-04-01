HEC Paris Jouy-en-Josas
HEC Paris Jouy-en-Josas mardi 7 avril 2026.
HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 7 avril, 11h20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-07T11:20:00.000+02:00
Fin : 2026-04-07T12:35:00.000+02:00
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https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/job-transformation-specialization-and-labor-market-effects-ai
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
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