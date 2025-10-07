HEC Private Equity – Mergers & Acquisitions Networking Event Cercle de l’Union Interalliée Paris

HEC Alumni Private Equity – Mergers & Acquisitions Networking Event

Le HEC PE & M&A Networking Event organisé par le Club BACI (Banque d’Affaires & Capital Investissement) est de retour, avec le soutien de nos deux sponsors, Howden et Proskauer.

Date : 7 octobre

Lieu : le cadre prestigieux des salons du Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e)

Une double occasion :

Echanger entre Alumni de l’écosystème Private Equity / Venture Capital / Financements structurés & Fusions Acquisitions

Avoir accès à l’annuaire des professionnels Alumni HEC du Private Equity et des Fusions & Acquisitions

Attention / dress code de l’Interalliée très strict : pas de jeans – veste/cravate obligatoire pour les hommes

The HEC PE & M&A Networking Event, organized by the BACI Club (Banking & Private Equity Club), is back.

Date: October 7

Venue: The prestigious salons of the Cercle de l’Union Interalliée (8th arrondissement of Paris)

A twofold opportunity:

Connect with fellow Alumni from the Private Equity / Venture Capital / Structured Finance & Mergers & Acquisitions ecosystem

Gain access to the HEC Alumni directory of professionals in Private Equity and M&A

Important / Very strict Interalliée dress code: no jeans – jacket and tie mandatory for men.

A très vite / See you soon

Club BACI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T22:00:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/hec-private-equity-mergers-acquisitions-networking-event/2025/10/05/12787

Cercle de l’Union Interalliée 33, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Quartier de la Madeleine Paris 75008 Paris