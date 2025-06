Hèches en Fête à la salle des fêtes Hèches 5 juillet 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Hèches en Fête à la salle des fêtes HECHES Hèches Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Samedi 8 Juillet

– 14H, concours de pétanque en doublettes.

– 23H, bal avec le podium ECLAIR. Thème Cowboys and Cowgirls

Dimanche 9 Juillet

– A partir de 19H Apéritif animé et bal populaire.

.

à la salle des fêtes HECHES

Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie comitedesfetesheches@gmail.com

English :

Saturday July 8th :

– 2pm, pétanque doubles competition.

– 11pm, dance with the ECLAIR podium. Cowboys and Cowgirls theme

Sunday July 9:

– From 7pm: lively aperitif and popular ball.

German :

Samstag, den 8. Juli :

– 14H, Boule-Wettbewerb im Doppelpack.

– 23 Uhr: Tanz mit dem ECLAIR-Podium. Thema Cowboys und Cowgirls

Sonntag, 9. Juli :

– Ab 19H: Animierter Aperitif und Volkstanz.

Italiano :

Sabato 8 luglio:

– ore 14:00, gara di doppio di pétanque.

– ore 23.00, ballo con il podio ECLAIR. Tema Cowboys e Cowgirls

Domenica 9 luglio:

– Dalle 19:00: aperitivo animato e balli popolari.

Espanol :

Sábado 8 de julio:

– 14.00 h, competición de dobles de petanca.

– 23.00 h, baile con el podio ECLAIR. Tema Cowboys y Cowgirls

Domingo 9 de julio:

– A partir de las 19.00 h: aperitivo animado y baile popular.

L’événement Hèches en Fête Hèches a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65