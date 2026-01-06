Hector, l’homme extraordinairement fort théâtre de laine et de papier Auray

Hector, l’homme extraordinairement fort théâtre de laine et de papier

100 place Gohlérez Auray Morbihan

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 14:50:00

2026-03-14

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Spectacle proposé en LSF

Dès 6 ans

Avec la compagnie La Bobêche

Hector est l’homme extraordinairement fort du cirque ! Il soulève des poids énormes et tout le monde l’admire. Mais Hector a un secret qu’il n’assume pas tout à fait. Quand les autres le découvrent, ils se moquent de lui…

Après Du balai !, la compagnie La Bobêche revient avec un spectacle visuel et musical, plein de poésie et d’humour, qui parle de liberté, d’acceptation de l’autre, d’amour et qui pose la question peut-on être fort et aimer des choses douces ?

Séance scolaire le 13 mars à 10h et 14h30 .

