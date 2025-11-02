Hédonista Ensemble de clarinettes Saint-Dizier
Hédonista Ensemble de clarinettes Saint-Dizier dimanche 2 novembre 2025.
Hédonista Ensemble de clarinettes
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Tout public
L’association Hedonista est un ensemble de clarinettes qui réunit d’anciens élèves du Conservatoire, autour de leur ancienne professeure. .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est associationhedonista@gmail.com
