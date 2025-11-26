Heeka – Concert Folk-Rock Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 20:00 –

Gratuit : oui entrée libre & gratuite Adulte, Etudiant

Heeka, concert Folk RockHier voltigeuse à quatre mètres au-dessus d’un sol de cirque, Heeka monte aujourd’hui sur scène accompagnée de sa guitare et de sa voix, déversant ses tripes crues et encore chaudes. C’est dans un univers folk-rock, teinté d’une forte âme blues, qu’elle nous emmène en voyage sur le dos d’un oiseau en vol ayant déjà perdu quelques plumes.Elle interprêtera des morceaux de son premier album The Haunted Lemon (sortie janvier 2024) et de son premier EP Black Dust.Entrée libre et gratuite pour tous et toutes – ouverture des portes à 19h30https://www.youtube.com/c/Heekahttps://www.facebook.com/heekamusic / https://www.instagram.com/heeka_music/Café assocatif « Le Bouillon du Coin » – Lieu partagé et participatif géré et animé par les habitants du quartier Contrie Durantière à Nantes, quartier Ouest. Avec le soutient de la ville de Nantes et de la CAF.

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000