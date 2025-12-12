Hegaldi fête Noël Trinquet Jatxou

Hegaldi fête Noël

Trinquet 78 Trinketako Bidea Jatxou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Jeux pour les enfants (structures gonflables, jeux en bois, sculptures sur ballons……), spectacle de magie avec Valentin.

Goûter pour les enfants. .

