HEGEMON SKAPHOS DISMO – ANTIROUILLE Montpellier

HEGEMON SKAPHOS DISMO Début : 2025-10-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Le festival EX TENEBRIS LUX – un mois autour des cultures sombres à Montpellier – présente :???????????????? //// ?????????? ?????????? – ?????? ?????????????? ???? ??’?????????? – ????????????????????????Fondé en 1996, la musique et le sombre univers de la formation montpelliéraine sont des odes maléfiques à toutes formes d’annihilation possibles. Avec une discographie de 5 monuments noirs à leur actif (le dernier étant « Sidereus Nuncius » sorti 2021), le black metal de Hegemon est avant tout racé et sauvage, plaçant l’auditeur dans les tourments nihilistes du groupe.HEGEMON travaille actuellement sur le successeur de Sidereus Nuncius .Les lives de Hegemon se faisant rares, la présence du groupe est complètement unique !???????????????? //// ?????????? ?????????????? / ??????Formé en 2018, l’équipage plonge dans les profondeurs, perdu et noyé dans une folie dont il ne pourra jamais s’échapper. Un monde funeste, à la lisière de la réalité.Skaphos sera à Montpellier pour célébrer la sortie de son nouvel album Cult of Uzura, après avoir porté cet opus à travers l’Europe aux côtés de Vader.Produit par Transcending Obscurity Records, cet album marque une évolution majeure pour le groupe et vous entraîne dans des profondeurs encore inexplorées du Death Abyssal.???????????? //// ???????????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? / ??????Inspirés par l’univers de l’auteur H.P. Lovecraft, leurs shows s’apparentent de plus en plus à des cérémonies occultes. L’univers qu’ils ont créé est librement inspiré par le monde fantastique et horrifique de l’auteur H.P. Lovecraft. Leur dernier album The Architect of Chaos , le premier d’une trilogie, raconte l’histoire d’une entité occulte représentée sur scène par leur chanteuse Aura Funeste.

ANTIROUILLE 12 RUE ANATOLE FRANCE 34000 Montpellier 34