Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent – D’après un conte chinois (dès 3 ans) Théâtre Mandapa Paris Jeudi 19 février, 14h00 Tarif unique 10 euros

Dans un petit village en Chine, une femme, Heï Maï Li, fait le bonheur des enfants avec ses ciseaux d’argent. À la sortie de l’école, les enfants se précipitent chez elle, alors Heï Maï Li sort les ciseaux d’argent qui ne quittent jamais la poche de son tablier, elle prend une feuille de papier, et sous les yeux captivés des petits, elle plie, coupe et découpe… Et quand elle déplie, grenouilles, libellules, fleurs prennent vie entre ses doigts. Malheureusement, la renommée d’Heï Maï Li parvient jusqu’aux oreilles de l’Empereur cupide et cruel.

TELERAMA -CRITIQUE PAR FRANÇOISE SABATIER-MOREL – Publiée le 06/02/2023

TT Une paire de ciseaux, une feuille, et tout l’art des créations en papier se déploie sur la scène avec ce conte chinois. (…) Derrière un écran en demi-lune, une manipulatrice crée son théâtre d’ombres au fil de l’histoire, faisant apparaître paysages et personnages (découpage en direct et mélange de papier-calque, cartons ou tissus pour le décor et les figurines). De belles images illustrent le récit qu’une conteuse rythme avec ses percussions et ses chansons. Un joli spectacle à partager en famille.

PARU le 21/02/23 sur Au Balcon

l’histoire est racontée avec beaucoup de talent par une conteuse présente sur scène.

Parents et enfants se laissent emporter par les ciseaux de la manipulatrice qui virevoltent et, comme par magie, donnent vie au monde d’Heï Maï Li.

PARU le 09/02/23 sur le Blog d’EMMA de MONTMARTRE

Un minimum de technique pour une véritable poésie visuelle. Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent est une performance graphique

PARU LE 08/02/23 sur ASSADEM.fr

une éblouissante création de papiers découpés.(…)

Un grand moment de poésie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T15:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/hei-mai-li-et-ses-ciseaux-dargent-3 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



