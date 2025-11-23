Heidi et le Lynx des Montagnes Loft Cinémas Châtellerault

Heidi et le Lynx des Montagnes

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets ! À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx. Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant! .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Heidi et le Lynx des Montagnes

German : Heidi et le Lynx des Montagnes

Italiano :

Espanol : Heidi et le Lynx des Montagnes

L’événement Heidi et le Lynx des Montagnes Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne