Heine im Lied Maison Heinrich Heine Paris

Le programme HEINE IM LIED, décrit un parcours

allant des miniatures intimes de Clara Schumann, Loewe, Burgmüller et

Robert Schumann aux pages légères et lyriques de Mendelssohn et Hensel.

La tension dramatique culmine avec les mélodies de Liszt sur Heine,

avant une conclusion contemplative où se répondent Clara Schumann,

Mendelssohn et Josephine Lang.

Le récital sera précédé d’une discussion sur le thème de « MENDELSSOHN ET LA FRANCE », entre Patrick Schmeing, directeur du Mendelssohn-Haus Leipzig, et Franziska Humphreys, directrice de la Maison Heinrich Heine.

Une belle rencontre entre la Mendelssohn-Haus Leipzig et la Maison Heinrich Heine atour de Heine dans les morceau Schumann, Mendelssohn, Liszt, et al.

Le dimanche 15 mars 2026

de 17h00 à 17h00

payant

De 0 à 7 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-15T18:00:00+01:00

fin : 2026-03-15T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-15T17:00:00+02:00_2026-03-15T17:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

