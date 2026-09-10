Informations pratiques

Saumur

Heka – Tout n’est qu’un faux semblant – Gandini Juggling

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 16:00:00

fin : 2027-01-10 17:00:00

Date(s) :

2027-01-10

Dans Heka, place à la magie et au jonglage. Gandini Juggling nous livre un spectacle surprenant, où les yeux n’en croient pas ce qu’ils voient.

Fondé en 1992, la célèbre compagnie de jongleurs, les Gandini Juggling, ont donné plus de 6000 spectacles dans 50 pays. Leur nouveau opus porte le titre du dieu égyptien de la magie, Heka. S’inspirant de la connexion complexe entre le jonglage et la magie, il transporte le public dans un univers fascinant où la réalité se confond avec l’illusion. Heka transcende les frontières, invitant les spectateurs à un voyage où les objets apparaissent et disparaissent, lévitent et se transforment sous leurs yeux. Et en tension derrière l’illusion se pose la question: qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qui n’est qu’une illusion ?

Avec un mélange captivant d’humour et de philosophie, Heka marque un tournant dans le répertoire des Gandini Juggling. En adoptant des éléments de chorégraphie contemporaine, cette performance extraordinaire réimagine la magie à travers le prisme de la répétition, du contrepoint et de la diversion comme un hommage aux délices de l’absurde.

Écriture et mise en scène : Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala

Jongleurs : Kate Boschetti, Sean Gandini, Tedros Girmaye, Kim Huynh, Sakari Männistö, Yu-Hsien Wu, Kati Ylä-Hokkala

PRECISIONS HORAIRES :

Dimanche 10 janvier 2027 de 16h à 17h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

In Heka, magic and juggling take center stage. Gandini Juggling presents a surprising show where your eyes won’t believe what they’re seeing.

L’événement Heka – Tout n’est qu’un faux semblant – Gandini Juggling Saumur a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME