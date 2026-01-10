Helena LDLC Arena Décines-Charpieu

Helena

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 39 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-11-22 18:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Bonne nouvelle ! Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena ajoute une nouvelle date à sa tournée retrouvez-la le 22 novembre 2026 à la LDLC Arena de Lyon-Décines.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Great news! With her sweet, powerful voice, sunny energy and endearing personality, musical revelation Helena is adding a new date to her tour: join her on November 22, 2026 at the LDLC Arena in Lyon-Décines.

