Helena – La 1ère tournée Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-03 20:00 –

Gratuit : non 39 € à 69 € 39 € à 69 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/HELENA%20-22157 Tout public

Concert Après l’annonce évènement de ses premières dates de concert en solo, pour la plupart sold-out en quelques minutes seulement, Helena poursuit sur sa lancée et prolonge le plaisir avec une toute première tournée en Zénith & Arena. Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025.D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été 2024. Ses premières chansons sont à son image : aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour.Elle qui pose des mots justes sur le quotidien d’une jeune femme de 22 ans qui a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive, c’est maintenant avec fierté et émotion qu’elle convie son public à venir chanter avec elle à l’ocassion de sa première tournée en solo.Avec sa voix envoûtante et ses mélodies captivantes, celle que ses compatriotes Belges (et pas que) surnomment la « Reine de Belgique » vous invite aujourd’hui à plonger dans son univers musical, teinté de pop électrique et acoustique, où chaque note résonne avec émotion.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/HELENA%20-22157



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

