Helena Antarès Le Mans

Helena

Antarès 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Héléna à Antarès Le Mans

Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025. D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété

à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été. Ses premières chansons sont à son image aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour. Elle qui pose des mots justes sur le quotidien d’une jeune femme de 22 ans qui a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive, c’est maintenant avec fierté et émotion qu’elle convie son public à venir chanter avec elle à l’occasion de sa première tournée en solo. Avec sa voix envoûtante et ses mélodies captivantes, celle que ses compatriotes Belges (et pas que) surnomment la Reine de Belgique vous invite aujourd’hui à plonger dans son univers

musical, teinté de pop électrique et acoustique, où chaque note résonne avec émotion.

Retrouvez Helena en tournée dans toute la France, Belgique et Luxembourg et en concert exceptionnel au Trianon à Paris le 5 mai prochain.

RDV le 12 décembre 2025 à Antarès. .

English :

Héléna at Antarès Le Mans

German :

Helena in Antarès Le Mans

Italiano :

Héléna ad Antarès Le Mans

Espanol :

Héléna en Antarès Le Mans

