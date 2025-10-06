HELENA – ZENITH DE LILLE Lille

HELENA Début : 2026-04-04 à 20:00. Tarif : – euros.

ARACHNÉE PRODUCTIONS PRÉSENTE : HELENAAprès l’annonce évènement de ses premières dates de concert en solo, pour la plupart sold-out en quelques minutes seulement, Helena poursuit sur sa lancée et prolonge le plaisir avec une toute première tournée en Zénith & Arena à la fin 2025.Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025.D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été 2024. Ses premières chansons sont à son image : aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour.Elle qui pose des mots justes sur le quotidien d’une jeune femme de 22 ans qui a du mal à réaliser tout ce qui lui arrive, c’est maintenant avec fierté et émotion qu’elle convie son public à venir chanter avec elle à l’ocassion de sa première tournée en solo.Avec sa voix envoûtante et ses mélodies captivantes, celle que ses compatriotes Belges (et pas que) surnomment la « Reine de Belgique » vous invite aujourd’hui à plonger dans son univers musical, teinté de pop électrique et acoustique, où chaque note résonne avec émotion. Retrouvez Helena en tournée dans toute la France, Belgique et Luxembourg et en concert exceptionnel au Zénith de Paris – La Villette (06 novembre) et au Forest National (8 décembre).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59