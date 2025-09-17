Hélène Berr s’invite à Bessie Smith ! Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS

Hélène Berr s’invite à Bessie Smith ! Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS mercredi 17 septembre 2025.

La médiathèque te manque pendant les travaux ? Pas d’inquiétude !

Une sélection de jeux de société, BD, mangas, romans, documentaires et autres surprises t’attendent au centre Paris Anim’ Bessie Smith.

Quand nous retrouver ?

Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 14h à 17h

à partir du 17 septembre 2025

Public : jeunes, à partir de 10 ans

Les Mordus du Manga

Dans le cadre du Prix des Mordus du Manga, viens découvrir la sélection, vote pour tes mangas préférés et participe au concours de dessin !

#ChallengeDessin

La médiathèque organise du 17 septembre au 26 novembre 2025 un Challenge Dessin !

Dessine ton personnage de Manga préféré, fais-le vivre dans ton quotidien (chez toi, en cours, dans la rue…) ou dessine-toi en personnage de manga !

Tu peux dessiner sur place, ou déposer directement ta création.

Les dessins seront exposés à la réouverture de la médiathèque et certains seront postés sur nos réseaux sociaux.

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 26 novembre 2025 :

mercredi

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes. A partir de 10 ans.

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-helene-berr-1726 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/ https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/