Hélène Berr s’invite à la maison de l’animal ! Maison de l’animal PARIS

Hélène Berr s’invite à la maison de l’animal ! Maison de l’animal PARIS mercredi 1 octobre 2025.

Mercredi 1er octobre

de 14h 30 à 16h

Sélection d’histoires en vadrouille> Pour les touts petits

Entée libre

RETROUVEZ LES BIBLIOTHÉCAIRES AVEC LEUR SÉLECTION

D’HISTOIRES EN VADROUILLE.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-01T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-01T14:30:00+02:00_2025-10-01T16:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy. 41 rue Paul Belmondo 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr