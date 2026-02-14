Hélène de Montgeroult, pianiste, compositrice et pédagogue, Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, Bordeaux

Hélène de Montgeroult, pianiste, compositrice et pédagogue Samedi 21 mars, 14h30 Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud Gironde

Hélène de Montgeroult, pianiste, compositrice et pédagogue

Florence Badol-Bertrand | Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

La marquise Hélène de Montgeroult (1764-1836) aurait échappé de justesse à la guillotine pendant la Révolution française en improvisant de sublimes variations sur la Marseillaise devant le Comité de salut public. Impressionnés, ses juges l’auraient graciée à condition qu’elle accepte de mettre son talent au service de la nation. Ce serait donc ainsi qu’elle fut nommée professeure de première classe chargée de la classe de piano hommes lors de la fondation du Conservatoire de Paris en 1795.

Reconnue comme une des meilleures pianiste de son temps, Hélène de Montgeroult « s’impose comme le chaînon manquant entre Mozart et Chopin.” Elle est l’autrice d’une méthode révolutionnaire qu’elle a mis 24 ans à écrire : le « Cours complet pour l’enseignement du forté-piano conduisant progressivement des premiers éléments aux plus grandes difficultés.” Cet ouvrage monumental eut un impact considérable sur de grands noms de la musique de la génération suivante.

Ce film documentaire a été réalisé à l’occasion du 250e anniversaire d’Hélène de Montgeroult à la suite de deux journées d’études les 4 et 5 décembre 2014.

Projection suivie d’une audition d’élèves de piano du conservatoire de Bordeaux sur des œuvres d’Hélène de Mongeroult.

