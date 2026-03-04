Hélène de Montgeroult, Salle d’orgue du conservatoire, Bordeaux

Hélène de Montgeroult Samedi 21 mars, 15h00 Salle d’orgue du conservatoire Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Dans le cadre du festival « Cultivons notre matrimoine », le conservatoire accueille la projection d’un documentaire sur la marquise Hélène de Montgeroult (1764-1836), l’une des meilleures pianistes de son temps, qui fut également compostrice, professeure au Conservatoire de Paris dès 1795 et pédagogue reconnue.

La projection sera suivie d’un récital donné par les élèves pianistes CPES, entièrement consacré aux œuvres d’Hélène de Montgeroult.

[en partenariat avec le Glob Théâtre]

Salle d'orgue du conservatoire 22 quai Sainte-Croix, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du festival Cultivons notre matrimoine. conservatoire gratuit

© Fonds perdus