Hélène Jégado, la plus grande serial killer Destination Rennes – Office de Tourisme Rennes

Hélène Jégado, la plus grande serial killer Destination Rennes – Office de Tourisme Rennes samedi 20 septembre 2025.

Hélène Jégado, la plus grande serial killer 20 et 21 septembre Destination Rennes – Office de Tourisme Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Marchez dans les pas d’Hélène Jégado, une empoisonneuse guillotinée à Rennes en 1852. Arrivée dans la capitale bretonne trois ans plus tôt, elle sema la mort dans plusieurs maisons, avant d’être démasquée. C’est à une pérégrination autour des lieux qu’elle a fréquentés que nous vous convions.

Destination Rennes – Office de Tourisme 1 rue de Saint-Malo 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-rennes.com [{« type »: « link », « value »: « https://tourisme-rennes.com »}]

Marchez dans les pas d’Hélène Jégado, une empoisonneuse guillotinée à Rennes en 1852. Arrivée dans la capitale bretonne trois ans plus tôt, elle sema la mort dans plusieurs maisons, avant d’être à a…

Destination Rennes