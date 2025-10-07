Hélène Jegado, l’empoisonneuse par Justine JOUET Rue du Général de Gaulle Pontivy

Hélène Jegado, l’empoisonneuse par Justine JOUET Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 7 octobre 2025.

Hélène Jegado, l’empoisonneuse par Justine JOUET

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-07 16:30:00

Date(s) :

2025-10-07

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Historienne de la sorcellerie, Justine JOUET raconte ses enquêtes sur des sorcière et sorciers. La conférence accompagne le livre paru (La Jegado, Coop Breizh). Cette conférence vous fera emprunter les pas d’Hélène Jégado. Je vous ferai l’approcher de par sa psychologie et sa manière d’agir. Nous retracerons ensemble son parcours au travers de plusieurs maisons qui ont compté sur son chemin, de Séglien à Rennes, là où son destin a basculé. En passant de villages en villages, à la lumière de celles et ceux qui l’ont connue. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Hélène Jegado, l’empoisonneuse par Justine JOUET Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté