Hélène Lauria en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Hélène Lauria en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 18 octobre 2025.

Hélène Lauria en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Hélène Lauria sera présente avec son second roman Les abeilles aussi savent nager à la table des dédicaces de la Maison de la Presse à Saint-Mihiel.Tout public

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

English :

Hélène Lauria will be on hand with her second novel Les abeilles aussi savent nager at the Maison de la Presse signing desk in Saint-Mihiel.

German :

Hélène Lauria wird mit ihrem zweiten Roman Les abeilles aussi savent nager am Signiertisch im Maison de la Presse in Saint-Mihiel anwesend sein.

Italiano :

Hélène Lauria sarà presente con il suo secondo romanzo Les abeilles aussi savent nager al banco firme della Maison de la Presse di Saint-Mihiel.

Espanol :

Hélène Lauria estará presente con su segunda novela Les abeilles aussi savent nager en el mostrador de firmas de la Maison de la Presse de Saint-Mihiel.

