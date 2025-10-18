Hélène Lauria en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Hélène Lauria en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 18 octobre 2025.
Hélène Lauria en dédicace
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Gratuit
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
Hélène Lauria sera présente avec son second roman Les abeilles aussi savent nager à la table des dédicaces de la Maison de la Presse à Saint-Mihiel.Tout public
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
English :
Hélène Lauria will be on hand with her second novel Les abeilles aussi savent nager at the Maison de la Presse signing desk in Saint-Mihiel.
German :
Hélène Lauria wird mit ihrem zweiten Roman Les abeilles aussi savent nager am Signiertisch im Maison de la Presse in Saint-Mihiel anwesend sein.
Italiano :
Hélène Lauria sarà presente con il suo secondo romanzo Les abeilles aussi savent nager al banco firme della Maison de la Presse di Saint-Mihiel.
Espanol :
Hélène Lauria estará presente con su segunda novela Les abeilles aussi savent nager en el mostrador de firmas de la Maison de la Presse de Saint-Mihiel.
L’événement Hélène Lauria en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-10-11 par OT COEUR DE LORRAINE