Hélène PIRIS en Concert Théâtre du Rond Point Valréas

Hélène PIRIS en Concert

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08 18:15:00

Date(s) :

2026-03-08

C’est moi où il fait un peu chaud ?

Dotée de l’humour piquant et faussement naïf qui la caractérise, Hélène PIRIS continue à mettre son énergie débordante dans la quête d’un monde plus juste, plus sensé… et plus drôle !

.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Is it me or is it a bit hot?

With her trademark piquant, falsely naive sense of humour, Hélène PIRIS continues to apply her boundless energy to the quest for a fairer, more sensible? and funnier world!

L’événement Hélène PIRIS en Concert Valréas a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes