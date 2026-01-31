Hélène PIRIS en Concert Théâtre du Rond Point Valréas
Hélène PIRIS en Concert Théâtre du Rond Point Valréas dimanche 8 mars 2026.
Hélène PIRIS en Concert
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08 18:15:00
2026-03-08
C’est moi où il fait un peu chaud ?
Dotée de l’humour piquant et faussement naïf qui la caractérise, Hélène PIRIS continue à mettre son énergie débordante dans la quête d’un monde plus juste, plus sensé… et plus drôle !
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
English :
Is it me or is it a bit hot?
With her trademark piquant, falsely naive sense of humour, Hélène PIRIS continues to apply her boundless energy to the quest for a fairer, more sensible? and funnier world!
