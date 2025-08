Hélène Piris Pannonica Nantes

Hélène Piris Pannonica Nantes jeudi 21 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 19:00 – 20:00

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Sur son nouvel album C’est moi ou il fait un peu chaud ?, Hélène Piris aborde avec humour, dérision et légèreté des thèmes sociétaux. Elle déroule un fil rouge cousu de textes et réflexions sur nos sociétés contemporaines et l’effondrement écologique. Plus qu’un simple concert en solo, c’est un « seule en scène » : Hélène Piris convie le public à changer le monde, et, en toute humilité, à le sauver ! Elle alterne ses chansons, accompagnée de son violoncelle, des loops, des textes déclamés, des interchansons humoristiques et beaucoup d’interactions avec le public. Un concert à la tendresse décapante.

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000