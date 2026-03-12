Hélène Rigole et Kevin Hetzel – Sans filet Le Bacchus Rennes 28 – 30 avril Tarifs : 18€ et 12€

A chaque soir, ils monteront sur scène pour jouer un format inédit d’improvisation théâtrale.

En 2026, Hélène Rigole et Kévin Hetzel se réunissent pour 3 dates exceptionnelles au Bacchus !

Chaque soir, ils monteront sur scène pour jouer un format inédit d’improvisation théâtrale.

Sans filet, ils s’élanceront tête la première dans des improvisations colorées, portés par le plaisir du risque et la complicité du public. Dans leur chute libre naîtront des personnages sensibles et piquants, des situations imprévisibles, des récits intimes, drôles ou bouleversants, attrapés au vol et dans l’instant.

Quand le sol disparaît, l’imaginaire prend le relais.

**Mardi 28 avril – LE GRAND SHAKER**

Bienvenue au Grand Shaker !

Ici, vos envies deviennent les ingrédients de notre histoire. Une cascade périlleuse, une scène poignante d’amitié, une phrase délicatement prononcée,

Dites-nous tout ce que vous souhaitez voir sur scène et nous vous servirons un spectacle unique et surprenant, comme un cocktail détonnant

**Mercredi 29 avril – POST SCRIPTUM**

Certaines phrases peuvent nous faire rire, nous faire réagir, nous secouer, nous bouleverser. Elles nous traversent, et ne nous quittent jamais.

Il existe un endroit où ces fragments de mémoire sont précieusement gardés et transformés en histoires.

Découvrez-le avec nous.

**Jeudi 30 avril – VOYAGE VOYAGES AU FAR WEST**

Voyage Voyages est un road trip improvisé à partir de suggestions du public.

A l’occasion de cette date spéciale au Bacchus, nous reprendrons les codes du Western et emprunterons les routes poussiéreuses du Far West pour vous dévoiler une histoire aux parfums de poudre et de whisky.

Chaussez vos santiags et attachez vos ceintures, Qui voyage loin ménage sa monture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T22:15:00.000+02:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8158-helene-rigole-et-kevin-hetzel-sans-filet-avril-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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