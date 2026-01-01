Hélène Rocheteau – Gaslight L’étoile du nord Paris

Gaslight évoque l’évaporation de la femme sous la manipulation mentale de l’homme. Un solo inspiré du livre Le gaslighting ou l’art de faire taire les femmes d’Hélène Frappat, où la perte de la voix et sa réappropriation expriment l’ampleur de l’anéantissement personnel. En lien avec des archives sonores et de nombreuses interviews, la comédienne et danseuse se charge d’une dimension mythique, historique, multiple, entremêlant mouvements et sons dans un kaléidoscope où se superposent différents calques de fiction.

conception et interprétation Hélène Rocheteau

collaboration artistique et dramaturgique Olivier Normand

création scénographie et costumes Linda Bocquel

création lumières Gweltaz Chauviré

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations

En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

La nouvelle création d’Hélène Rocheteau en ouverture du festival Faits d’hiver ! Un manifeste sur la perception de la voix féminine inspiré du livre d’Hélène Frappat.

Le mardi 20 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

Le lundi 19 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

De 5 à 18 euros.

Public jeunes et adultes.

