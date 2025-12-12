Hélène Rocheteau Gaslight Théatre de l’étoile du nord Paris

Gaslight

Hélène Rocheteau

En résonance avec l’ouvrage d’Hélène Frappat « Le Gaslighting – ou l’art de faire taire les femmes« , et en lien avec des archives sonores et de nombreuses interviews réalisées pour ce projet, Gaslight explore la perception de la voix féminine, dans une partition vocale et gestuelle où corps et voix sont sujets à la métamorphose, et où se mêlent récits, fiction, chant, mythologie populaire et intime.

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Le mardi 20 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

Le lundi 19 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

payant

Tarifs : 5 € > 18 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-19T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-20T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-19T20:00:00+02:00_2026-01-19T21:00:00+02:00;2026-01-20T20:00:00+02:00_2026-01-20T21:00:00+02:00

Théatre de l’étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre