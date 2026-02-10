Hélène Sido Solilesse | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Hélène Sido Solilesse | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 21:50:00

Date(s) :

2026-03-14

Venez voir Hélène Sido dans son spectacle d’humour Solilesse, le samedi 14 mars à 20h30 à la Comédie des Volcans.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

English :

Come and see Hélène Sido in her comedy show Solilesse, on Saturday March 14 at 8:30 pm at the Comédie des Volcans.

