Hélène Sido Solilesse Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Hélène Sido Solilesse

Jeudi 5 février 2026 à partir de 19h30.

Jeudi 12 février 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 27 février 2026 à partir de 19h30.

Samedi 28 février 2026 à partir de 19h30.

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 21h.

Samedi 4 avril 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-12 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-05 2026-03-13 2026-04-04

Hélène n’a pas encore trouvé la manière positive de dire aux autres d’aller se faire voir. Dotée d’un style incisif et singulier, elle aborde la bêtise humaine sans détours, celles des autres bien sûr… Mais la sienne surtout.

Solilesse, un soliloque sur la bêtise que les sots laisseront… Hélène Sido est une humoriste qui brûle les planches et gravit rapidement les échelons, en témoignent les nombreux prix remportés. L’émergence d’une humoriste hors normes ! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hélène hasn’t yet found a positive way to tell others to fuck off. With her incisive, singular style, she tackles human stupidity head-on, the stupidity of others of course? But hers above all.

L’événement Hélène Sido Solilesse Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille