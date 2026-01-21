Heleta’Show Salle Erregelu Hélette
Heleta’Show Salle Erregelu Hélette vendredi 6 février 2026.
Salle Erregelu 25 Plazako karrika Hélette Pyrénées-Atlantiques


Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Le festival revient pour une nouvelle édition avec au programme, Süne, Xabi Solano Maiza, Dizkobolo et DJ Musikalan en concert. .
Salle Erregelu 25 Plazako karrika Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 28 57 96 comitehelette@gmail.com
