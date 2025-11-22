Helldebert : Enfantillages 666 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Helldebert : Enfantillages 666 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:00 –

Gratuit : non 28 € à 52 € 28 € à 52 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Aldebert a le secret de la recette magique. Des mélodies d’une efficacité redoutable, des orchestrations ciselées et des sujets ouverts sur le monde, avec ce prisme bien à lui qui parle à toutes les générations. Il réussit la performance d’éveiller l’enfant et de réveiller cette part d’enfance souvent oubliée des adultes. Au gré de ses albums, il a régulièrement glissé vers des arrangements rock/metal. Son nouveau projet, « Enfantillages 666 », porté par Helldebert, son jumeau maléfique, fait la part belle à ce genre musical, dans lequel il a déjà œuvré avec ses premiers groupes, et qu’il affectionne particulièrement depuis l’adolescence. Des chansons qui s’annoncent un peu plus « musclées »qu’à l’habitude : prêts pour un moment de rock’n’roll en famille ? À partager bien sûr, de…. 5 à 125 ans (et plus) ! Le rock’n’roll est éternel !

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com http://zenith-nantesmetropole.com