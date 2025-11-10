HELLDEBERT – LA PALESTRE Le Cannet

HELLDEBERT – LA PALESTRE Le Cannet lundi 10 novembre 2025.

HELLDEBERT Début : 2025-11-10 à 19:00. Tarif : – euros.

Aldebert a le secret de la recette magique. Des mélodies d’une efficacité redoutable, des orchestrations ciselées et des sujets ouverts sur le monde, avec ce prisme bien à lui qui parle à toutes les générations. Il réussit la performance d’éveiller l’enfant et de réveiller cette part d’enfance souvent oubliée des adultes. Au gré de ses albums, il a régulièrement glissé vers des arrangements rock/metal. Son nouveau projet, Enfantillages 666 , porté par Helldebert, son jumeau maléfique, fait la part belle à ce genre musical, dans lequel il a déjà œuvré avec ses premiers groupes, et qu’il affectionne particulièrement depuis l’adolescence. Des chansons qui s’annoncent un peu plus « musclées » qu’à l’habitude : prêts pour un moment de rock’n roll en famille ? À partager bien sûr, de…. 5 à 125 ans (et plus) ! Le rock’n roll est éternel ! A partir de 5 ans, tarif enfant pour les 5 – 12 ans.

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06