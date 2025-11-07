Concert Helldebert à l’Axone Axone Montbéliard

Concert Helldebert à l’Axone

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Aldebert en spectacle à Montbéliard, le 7 novembre 2025.

Aldebert a le secret de la recette magique. Des mélodies d’une efficacité redoutable, des orchestrations ciselées et des sujets ouverts sur le monde, avec ce prisme bien à lui qui parle à toutes les générations. Il réussit la performance d’éveiller l’enfant et de réveiller cette part d’enfance souvent oubliée des adultes.

Au gré de ses albums, il a régulièrement glissé vers des arrangements rock/metal. Son nouveau projet, Enfantillages 666 , porté par Helldebert, son jumeau maléfique, fait la part belle à ce genre musical, dans lequel il a déjà œuvré avec ses premiers groupes, et qu’il affectionne particulièrement depuis l’adolescence. Des chansons qui s’annoncent un peu plus musclées qu’à l’habitude prêts pour un moment de rock’n roll en famille ? À partager bien sûr, de…. 5 à 125 ans (et plus) ! Le rock’n roll est éternel !

A partir de 5 ans, tarif enfant pour les 5 12 ans. .

