Hellemmes Le jeu de 7 familles des insectes Lezennes

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

2026-02-20

Sais-tu quelles espèces de papillons, coccinelles, scarabées ou libellules peuplent notre région ? Découvre-les en en jouant au jeu de 7 familles des insectes ! De jolies cartes illustrées te permettront de les reconnaitre, avant d’aller les retrouver dans la nature !

**Médiathèque Le Fil” Hellemmes**

Vendredi 20 février, de 15h à 16h30

Atelier-Jeu duo adulte/enfants à partir de 7 ans

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 20 56 93 38 bm-lille.fr)

**Médiathèque Le Fil” Hellemmes**

Vendredi 20 février, de 15h à 16h30

Atelier-Jeu duo adulte/enfants à partir de 7 ans

Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 20 56 93 38 bm-lille.fr) .

48 Rue Faidherbe Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France +33 3 20 56 93 38

English :

Do you know which species of butterfly, ladybug, beetle or dragonfly live in our region? Find out by playing the 7 insect families game! Beautifully illustrated cards will help you recognize them, before you go out and find them in the wild!

**Le Fil? media library Hellemmes**

Friday, February 20, 3pm to 4:30pm

Workshop-game duo adult/children aged 7 and over

Free, on reservation (from the library: 03 20 56 93 38 bm-lille.fr)

