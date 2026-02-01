Hellemmes Le jeu de 7 familles des insectes Lezennes
Hellemmes Le jeu de 7 familles des insectes Lezennes vendredi 20 février 2026.
Hellemmes Le jeu de 7 familles des insectes
48 Rue Faidherbe Lezennes Nord
Début : 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
2026-02-20
Sais-tu quelles espèces de papillons, coccinelles, scarabées ou libellules peuplent notre région ? Découvre-les en en jouant au jeu de 7 familles des insectes ! De jolies cartes illustrées te permettront de les reconnaitre, avant d’aller les retrouver dans la nature !
**Médiathèque Le Fil” Hellemmes**
Vendredi 20 février, de 15h à 16h30
Atelier-Jeu duo adulte/enfants à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation (auprès de la bibliothèque 03 20 56 93 38 bm-lille.fr)
48 Rue Faidherbe Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France +33 3 20 56 93 38
English :
Do you know which species of butterfly, ladybug, beetle or dragonfly live in our region? Find out by playing the 7 insect families game! Beautifully illustrated cards will help you recognize them, before you go out and find them in the wild!
**Le Fil? media library Hellemmes**
Friday, February 20, 3pm to 4:30pm
Workshop-game duo adult/children aged 7 and over
Free, on reservation (from the library: 03 20 56 93 38 bm-lille.fr)
